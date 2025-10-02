الخميس 02 أكتوبر 2025
بيان الداخلية يكشف ملابسات فيديو مستشفى سيد جلال بعد تقرير فيتو

فيديو الاعتداء على
فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

في متابعة لما نشره موقع فيتو حول واقعة الاعتداء المزعوم على أحد الأطباء بمستشفى سيد جلال، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه ملابسات الواقعة، مؤكدة أنها فحصت الفيديو المتداول استجابةً لما أثير عبر وسائل الإعلام. 

وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث لم يتجاوز مشادة كلامية بين زوجة أحد المرضى والطبيب نتيجة ضغط العمل، قبل أن ينتهي الموقف بالتصالح ونفى الطبيب ذاته تعرضه لأي اعتداء.

 

وكان موقع "فيتو" نشرت خبرا تحت عنوان (أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال).

 

وجاء بيان وزارة الداخلية إنه بالإشارة لما سبق وبثه موقعكم الموقر بتاريخ 28 سبتمبر الماضى، متضمنًا خبرًا تحت عنوان (أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال).


نود الإحاطة  أنه بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين زوجة أحد المرضى والطبيب المشار إليه نتيجه لضغط العمل، وتم الصلح بين الطرفين وعدم رغبتهم فى إتخاذ إجراء قانونى، وتم التقابل مع الطبيب المُشار إليه ونفى قيام أحد بالتعدى عليه.


كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال الاستجابة لشكاوى والتماسات المواطنين.

