ضبط صانعي محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعي محتوى لقيامهما بنشر مقاطع فيديو على أحد الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وكذا أغاني غير مجازة رقابيًا في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (صانعي محتوى) بنشر مقاطع فيديو على أحد الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وكذا أغاني غير مجازة رقابيًا.



بالفحص أمكن ضبط المذكوران (مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية) وبحوزتهما (الأدوات والمعدات المستخدمة فى صناعة المحتوى المشار إليه) وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للصفحة المشار إليها بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

