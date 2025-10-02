الخميس 02 أكتوبر 2025
حوادث

مصرع فتاة داخل أسانسير عقار بحدائق حلوان

الأسانسير، فيتو
الأسانسير، فيتو

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها بين الجدار والأسانسير، داخل عقار سكني بـمنطقة حدائق حلوان، ما تسبب في شطر جسدها لنصفين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

مصرع فتاة داخل أسانسير بحدائق حلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل أسانسير بعقار سكني بمنطقة حدائق حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة مقسومة لنصفين، أحدهما خارج الأسانسير والآخر داخل الأسانسير، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أنه أثناء محاولة الفتاة صعود الأسانسير انحشر جسدها بين الحائط والأسانسير مما تسبب فى شطر جسدها لنصفين.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

