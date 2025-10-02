الخميس 02 أكتوبر 2025
ضبط المتهمين في فيديو ترويج المخدرات ببولاق الدكرور

المتهمون
كشفت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت تداول مقطع فيديو بشأن الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر، فرد خرطوش، وسلاح أبيض.


 

وبموجهتهم اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجار العرض على النيابة العامة.

