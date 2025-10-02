إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة جراء انقلاب السيارة التي كانت تقلهم على طريق الإسماعيلية_ بورسعيد، تحديدا بمنطقة الكيلو 7.

إخطار بوقوع حادث

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد وتحديدا بمنطقة الكيلو 7 مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

وكما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

العمل على رفع آثار الحادث

فيما قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة المرور بالعمل على رفع آثار الحادث لعدم توقف الطريق.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

