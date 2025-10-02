الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد

حادث انقلاب سيارة،
حادث انقلاب سيارة، فيتو

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة جراء انقلاب السيارة التي كانت تقلهم على طريق الإسماعيلية_ بورسعيد، تحديدا بمنطقة الكيلو 7.  

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مسابقة السنة النبوية (صور)

الطب البيطري بالإسماعيلية يتابع حملات تحصين كلاب ضد مرض السعار

إخطار بوقوع حادث 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد وتحديدا بمنطقة الكيلو 7 مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

 

وكما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

 

العمل على رفع آثار الحادث 

فيما قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة المرور بالعمل على رفع آثار الحادث لعدم توقف الطريق. 

 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية طريق الإسماعيلية بورسعيد انقلاب سيارة إصابة9 أشخاص بحادث انقلاب سيارة

مواد متعلقة

الطب البيطري بالإسماعيلية يتابع حملات تحصين كلاب ضد مرض السعار

ثقافة الإسماعيلية تنظم ورشا فنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

تفعيلا لقانون العمل الجديد، مراجعة تراخيص العمالة الأجنبية بالإسماعيلية

نائب محافظ الإسماعيلية يوجه باستكمال مشروعات الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة (صور)

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

بعد استقالته من الشيوخ، أحمد عبد الجواد يخطط لزعامة الأغلبية بمجلس النواب

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

هل تتغير أسعار العائد في شهادات الادخار بعد تخفيض الفائدة؟

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads