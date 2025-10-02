الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على راكبين بكوريك السيارة في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يقوم بالتعدي على شخصين كانا برفقته باستخدام "كوريك" السيارة بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم التوصل لهوية المجني عليهما، وتبين أنهما طالبان يحملان جنسية إحدى الدول العربية ويقيمان بدائرة قسم شرطة الدقي.



وبسؤالهما قررا أنه أثناء استقلالهما سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، قام أحدهما بإشعال سيجارة داخل السيارة، ففوجئا بقائدها يتوقف وينزل من المركبة، ويعتدي عليهما بالسب والضرب ملوحًا بكوريك السيارة لتهديدهما، دون حدوث إصابات.

ضبط المتهم

وتم تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبحوزته الأداة المستخدمة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.