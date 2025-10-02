الخميس 02 أكتوبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على راكبين بكوريك السيارة في الجيزة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يقوم بالتعدي على شخصين كانا برفقته باستخدام "كوريك" السيارة بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم التوصل لهوية المجني عليهما، وتبين أنهما طالبان يحملان جنسية إحدى الدول العربية ويقيمان بدائرة قسم شرطة الدقي.


وبسؤالهما قررا أنه أثناء استقلالهما سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، قام أحدهما بإشعال سيجارة داخل السيارة، ففوجئا بقائدها يتوقف وينزل من المركبة، ويعتدي عليهما بالسب والضرب ملوحًا بكوريك السيارة لتهديدهما، دون حدوث إصابات.

ضبط المتهم

وتم تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبحوزته الأداة المستخدمة.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

