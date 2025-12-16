الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

برشلونة
برشلونة
يلتقي اليوم الثلاثاء فريقا برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا 2025

ويحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فريق نادي غوادالاخارا على ملعب بيدرو إسكارتين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-2026.


تقام مباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا 2025


لم تحصل أي شبكة قنوات تلفزيونية رياضية عربية علي حقوق بث مباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا عبر شاشتها.

ويمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا 2025 علي منصة شاهد.

يتولى التعليق على مباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا المعلق الرياضي عصام عبده.

مباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا 2025

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا كونها الأولى رسميًا بين الفريقين  ويدخل برشلونة اللقاء بصفته حامل لقب كأس ملك إسبانيا بعد تتويجه بالبطولة على حساب ريال مدريد في نهائي العام الماضي.

في المقابل بلغ جوادالاخارا هذا الدور بعد تحقيق فوزين متتاليين الأول على كاسيرينو بنتيجة هدفين مقابل هدف، ثم تجاوز أتلتيكو سبتة بهدف دون رد في الدور الثاني.

 

مباراة برشلونة ضد غوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا 2025

وتقام المباراة بنظام المواجهة الواحدة مع اللجوء إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، لتكون مواجهة حاسمة مبكرًا في مشوار البلوغرانا.

ويطمح برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك إلى تعزيز رقمه القياسي في البطولة، إذ يمتلك 32 لقبًا، متقدمًا بفارق 8 ألقاب عن أتلتيك بيلباو، بينما يأتي ريال مدريد ثالثًا برصيد 20 لقبًا.

