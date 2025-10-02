الخميس 02 أكتوبر 2025
انتشال جثة طفل حديث الولادة من مصرف البطس بالفيوم

عثر الأهالي بإحدي قرى مركز طامية بالفيوم، على جثة طفل حديث الولادة طافية على سطح مياه مصرف البطس، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة كافية على سطح مياه مصرف البطس، بإحدى قرى مركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ،  وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى طامية المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.

 وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة التى طلبت تحريات إدارة البحث الحنائي عن الواقعة، وتولت التحقيق

