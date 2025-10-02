انتشال جثة طفل حديث الولادة من مصرف البطس بالفيوم

عثر الأهالي بإحدي قرى مركز طامية بالفيوم، على جثة طفل حديث الولادة طافية على سطح مياه مصرف البطس، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.

طفل حديث الولادة على صفحة مياه البطس

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة كافية على سطح مياه مصرف البطس، بإحدى قرى مركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى طامية المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة التى طلبت تحريات إدارة البحث الحنائي عن الواقعة، وتولت التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.