كشفت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص يعتدي على جارته بالسب.

ضبط كهربائى تعدى على جارته بالإسكندرية عقب تداول فيديو

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله، وعقب تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو كهربائي سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

كهربائى يعتدى على جارته بالإسكندرية

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينه وبين جارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

