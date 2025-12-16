أبرزها خفض الفائدة الأمريكية ورسوم ترامب الجمركية.. أحداث اقتصادية بارزة خلال 2025.. أسعار الذهب ترتفع 60%.. تضاعف سعر الفضة مرتين.. وتراجع إقبال المستثمرين على السندات السيادية والعملات

18 حجم الخط

شهد عام 2025، الذي أوشك على الرحيل، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي لاقت صدى دوليًا وعالميًا، وأسهمت في تشكيل توجهات الأسواق العالمية خلال العام، ومن أبرزها القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية.

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفوائد الأمريكية

اتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري إلى خفض أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار هذا التوجه خلال العام المقبل.

وفي خطوة هي الثالثة على التوالي، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر، دعمًا لسوق العمل بعد ظهور بعض التصدعات، مستغلًا استقرار معدلات التضخم نسبيًا في الولايات المتحدة.

هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي الأمريكي على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية استقرار الأسعار، ويترقب المتعاملون في الأسواق العالمية تأثيراته على الاستثمارات وأسعار العملات والأسواق المالية في العام القادم.

جيروم باول

وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتت بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 3.5% و3.75%.

ويعد هذا القرار الخفض الثالث لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، بعد أن أبقت اللجنة على الفائدة دون تغيير خلال خمس اجتماعات متتالية.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم سوق العمل ومعالجة التصدعات الاقتصادية، مستفيدًا من استقرار نسب التضخم في الولايات المتحدة، وسط توقعات باستمرار سياسات التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

رسوم ترامب الجمركية 2025

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحًا "ذو حدين"، يسعى من خلاله إلى تعديل وضع الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين، وتقليص العجز التجاري، وزيادة الإيرادات، بل وربما دعم أهداف السياسة الخارجية.

وفي المقابل، تتخوف الأوساط الاقتصادية من انعكاسات هذه الرسوم على معدلات التضخم وإمكانية تباطؤ الاقتصاد، ما قد يؤثر على الشركات وسوق العمل، بالإضافة إلى تأثير محتمل على الإنفاق الاستهلاكي.

وكان ترامب أعلن في فبراير 2025 عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك ومعظم الواردات من كندا، إلى جانب 10% على السلع الواردة من الصين، في خطوة اعتُبرت الأكثر تأثيرًا على التجارة العالمية منذ سنوات.

الرئيس الأمريكى

وأخذ ترامب فى فرض الرسوم على العديد من الدول حول العالم من بينها الصين وكندا والمكسيك والهند، والتى فرض وقرر زيادة الرسوم على الهند فى أغسطس الماضى عبر فرض 25% إضافية على الواردات منها بسبب شرائها النفط الروسي، مما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%.

صعود الذهب بصورة كبيرة خلال 2025

قفزت أسعار الذهب أكثر من 60% هذا العام، في حين تضاعفت أسعار الفضة أكثر من مرتين، مع توجه المعدنين لتحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979.

اسعار الذهب

واستندت هذه الارتفاعات الحادة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية، وتراجع إقبال المستثمرين على السندات السيادية والعملات.

ووفقًا لـ"مجلس الذهب العالمي"، ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل شهر من هذا العام باستثناء مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.