بالأسماء، وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 19 مواطنًا

رد الجنسية المصرية
رد الجنسية المصرية لـ 19 مواطنًا

أصدرت  وزارة الداخلية القرار رقم 1599 لسنة 2025 برد الجنسية المصرية لكل من التسعة عشر مواطنًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لمباشرة اختصاصات وزير الداخلية في شؤون الجنسية. 

وجاء القرار ليشمل أسماء متعددة من محافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، الإسماعيلية، الجيزة، بالإضافة إلى بعض حالات المولودين في الخارج مثل إيطاليا والكويت ولبنان.

الداخلية تصدر قرارا بإبعاد بنجلاديشي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وكلف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذه، مع نشره في الوقائع المصرية.

أسماء الأشخاص الذين تم رد الجنسية المصرية لهم

وضمت القائمة: عماد محمد السيد، إبراهيم محمد إبراهيم، أسامة عبد المنعم أبو الليل، محمد محمد محمد، أحمد الهادي السيد، عمر رشاد محمود، نادر مصطفى طه، مى محسن محمد، نسرين أحمد محمد، رولا فتح الله أبو فراج، هند عبد المنعم أنيس، هالة إسماعيل المهدى، شيماء نصر عباس، نهى عادل محمود، صباح أبو الفتوح أحمد، منى يس تكروني، هدى محمد السيد، عزيزة عيسى رمضان، شيماء سامي محمد.

