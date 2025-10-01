إصابة شخصين في حادث مروري على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب شخصان من الفيوم، بكسور وسحجات متفرقة، دهستهما سيارة مسرعة، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، أثناء عبورهما الطريق بشكل مفاجئ، بالتزامن مع سير السيارة بسرعة، وفشل قائدها في السيطرة عليها أو إيقافها، قبل أن تصدمهما وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

حادث علي الطريق الدائري

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن سيارة مسرعة صدمت شخصين فأصابتهما بإصابات متنوعة، تراوحت بين كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث، وأحيل المحضر والسيارة وقائدها الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي السيارة وقائدها، لحين ورود تقرير المهندس الفني، وتولي التحقيق.

