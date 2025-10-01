الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق أبشواي بالفيوم

مركز شرطة أبشواي،
مركز شرطة أبشواي، فيتو

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، بإصابات متفرقة في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة على طريق أبشواي - الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق

تصادم على طريق ابشواي

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة  وجرار زراعي على طريق أبشواي، ووجود عدة مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي، وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتبينّ أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث.

إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة على صحراوي الفيوم

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على عجوز مشنوقة بمنزلها في الفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبشواي، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

الفيوم ادارة مرور الفيوم النيابة المختصة غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفى أبشواي المركزي مركز شرطة أبشواى مدير أمن الفيوم

