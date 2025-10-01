إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق أبشواي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، بإصابات متفرقة في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة على طريق أبشواي - الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق

تصادم على طريق ابشواي

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة وجرار زراعي على طريق أبشواي، ووجود عدة مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي، وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتبينّ أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبشواي، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

