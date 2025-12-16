تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

18 حجم الخط

تستعد محافظة بورسعيد لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتجرى الإعادة على الدائرة الأولى بين المرشحين حسن عمار وتامر الحمزاوي.

وتنشر فيتو خريطة اللجان الانتخابية المرتقب أن تستقبل الناخبين ببورسعيد في 22 مقرا انتخابيا ويبلغ عددهم 271084 ناخبا على مستوى المحافظة.

اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى في الإعادة ببورسعيد، فيتو

مقرات اللجان الانتخابية بحي الشرق ببورسعيد

يضم قسم الشرق 3 مراكز انتخابية بإجمالي 43940 صوت تشمل مدرسة القناة الابتدائية، مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، ومدرسة الفرما الابتدائية.

مقرات اللجان الانتخابية بحي العرب

بينما يضم قسم شرطة العرب 6 مراكز انتخابية بإجمالي 55167 صوت تشمل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، مدرسة قاسم أمين الابتدائية المتقدمة، المدرسة الثانوية التجارية بنين، مدرسة السادات الثانوية الفنية التجارية، مدرسة التنين الابتدائية المشتركة، ومعهد بورسعيد الأزهري الابتدائي.

مقرات اللجان الانتخابية بحي الضواحي ببورسعيد

ويضم قسم شرطة الضواحي 7 مراكز انتخابية بإجمالي 97702 صوت، تشمل مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية المعتمدة، مدرسة اليرموك الابتدائية، مدرسة الإمام الحسين الابتدائية، معهد القابوطي الأزهري الابتدائي، مجمع علي سليمان الإعدادية بنين، مدرسة أحد الابتدائية، ومدرسة الشهيد إبراهيم علي محمد السيد التجارية بنات.

مقرات اللجان الانتخابية بمدينة بورفؤاد، فيتو

أما قسم شرطة بورفؤاد أول فيضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 69277 صوت تشمل مدرسة مجمع النصر الرسمية للغات، مدرسة نبويه الجابري الإعدادية بنات، مدرسة الشهيد جواد علي حسني الابتدائية، ومدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة.

كما يضم قسم شرطة بورفؤاد ثان مركز انتخابي وحيد بإجمالي 4998 صوت وهو مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات.

ومن جانبه أوضح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن جميع المقار باتت جاهزة بعد استكمال عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، مؤكدًا تنفيذ خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة لجميع المواطنين.

