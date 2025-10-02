إيقاف تنفيذ إيداع نجل محمد رمضان في دار رعاية

أكد دفاع نجل الفنان محمد رمضان، صدور قرار من النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة على موكله بإيداعه داخل دار رعاية بعد تقديم إقرارات التصالح بين موكله وأسرة الطفل المجني عليه.

وقضت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر بتأييد حكم أول درجة بإيداع “علي” نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي نيو جيزة.

وعقدت محكمة الطفل جلسة معارضة نجل الفنان محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وطلب القاضي من الفنان محمد رمضان تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات حضوره، لكنه لم يكن يحمل بطاقة شخصية فأثبت حضوره برخصة السيارة.

وقدم دفاع الفنان محمد رمضان إقرار التصالح بين الطرفين، ورفع القاضي الجلسة للقرار.

وحضر الفنان محمد رمضان ونجله إلى محكمة الطفل أولى جلسات معارضة نجله على قرار محكمة الطفل بأكتوبر بإيداعه دار رعاية اجتماعية، بتهمة التعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة.

وحرص الفنان على التقاط السيلفي مع المواطنين أمام المحكمة قبل حضور جلسة المعارضة.

وتقدم دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان بإقرار التصالح لهيئة المحكمة في واقعة اتهام نجل الفنان بالتعدي عليه داخل نادي نيو جيزة، بعدما تصالح الطرفان خلال جلسة ودية.

