تفاصيل التحقيق مع الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة طفل أثناء جراحة استئصال اللوزتين بالطالبية

قال طبيب جراحة بمستشفى شهيرة بالطالبية، والمتهم في التسبب بوفاة طفل أثناء إجراء جراحة استئصال اللوزتين أمام جهات التحقيق، إنه أثناء إجراء العملية فوجئ بحدوث نزيف حاد من إحدى اللوزتين، حاول إيقافه بوسائل الإسعاف الطبية المتاحة لكنه فشل، مما أدى إلى تدهور حالة الطفل ووفاته.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، أن سبب الوفاة يرجع إلى نزيف حاد عقب العملية، فيما أمرت النيابة بانتداب لجنة طبية متخصصة لفحص الإجراءات التي أجريت أثناء الجراحة، لبيان ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال مهني أدى إلى وفاة الطفل.

وتحفظت أجهزة الأمن على الطبيب حتى صدور تقرير اللجنة الطبية المختصة حول سبب وفاة الطفل وتقرير الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة، والتأكد من إن كان الطبيب متهم من عدمه.

فيما أكد شهود عيان لجهات التحقيق، أن الطبيب ترك غرفة العمليات وغادر المستشفى فور علمه بوفاة الطفل، وهو ما أثار غضب أسرة المجني عليه.

وتواصل جهات التحقيق المختصة بالجيزة، مباشرة التحقيق في أسباب وفاة طفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الطالبية، أثناء خضوعه لجراحة استئصال “اللوزتين”.

وأمرت النيابة بدفن الجثمان عقب تشريحه، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير وافٍ حول أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملةً وتحديد المسئوليات الجنائية.

