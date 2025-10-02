ضبط رجل و3 سيدات لممارستهم أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالي بنطاق محافظة الإسكندرية.

دعارة أون لاين..القبض على رجل و3 سيدات للإعلان عن ممارسة الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص و3 سيدات "لـ2 منهم معلومات جنائية") ؛ باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

