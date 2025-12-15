الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
اقتصاد

تعرف على سعر القصدير اليوم

سعر القصدير
سعر القصدير
يعد القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 

سعر القصدير اليوم الاثنين

سجل سعر القصدير عالميًا  بالبورصات العالمية اليوم، حوالي 36,199 دولار أمريكي للطن، مع بعض الاختلافات بين الأسواق ومصادر بيانات الأسعار، حيث سجل سعر آخر 37,060.00 دولارًا في موقع Trading Economics في وقت سابق.

والقصدير هو عنصر كيميائي برمز العنصر Sn (ستانوم ستانوم) والعدد الذري 50. في الجدول الدوري يكون في 5

 

 

 

ماذا تعرف عن خام القصدير ؟

يعتبر خام  القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 11.5% خلال 9 أشهر 

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ارتفاع الصادرات إلى أوروبا 

وأشارت إلى ارتفاع الصادرات إلى أوروبا (ومنها تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا، والمجر)، إلى جانب زيادة في الصادرات إلى الدول العربية (العراق، الجزائر، الأردن، لبنان، والكويت)، والدول الأفريقية (نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار)، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان والصين.

