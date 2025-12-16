النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



حريق شقة بالسلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار سكني بدائرة قسم شرطة السلام.

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة

وفي واقعة أخرى، انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بـمنطقة مصر القديمة دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد حريق شقة مصر القديمة دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

