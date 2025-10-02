القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بالتعدي بالسب والضرب على مدرس داخل مدرسة بـمنطقة الطالبية.

فيديو التعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من أولياء الأمور يقومون بالتعدى بالسب والضرب على مدرس داخل إحدى المدارس الكائنة بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد المدرس المُشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة).

وبسؤاله قرر بتضرره من (ربة منزل، شقيقها، ووالدتها) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث ثمة إصابات" وذلك لقيام إدارة المدرسة بالسماح لنجلة الأولى "طالبة بذات المدرسة" بالخروج من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى قبل وصول أهليتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبى الواقعة (مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

