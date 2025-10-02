الأمن يكشف حقيقة فيديو قديم لضابط وفرد شرطة تروج له جماعة الإخوان الإرهابية

أوضح مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذى جرى تداوله على أحد المنابر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بالخارج، والمتضمن حوارا بين ضابط وفرد شرطة بأحد أقسام مديرية أمن الجيزة، هو مقطع قديم يعود تاريخه إلى عام 2015، حيث كان الفرد يمر بظروف وضغوط نفسية آنذاك.



وأضاف المصدر أنه في حينه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة حيال الواقعة بما يتفق مع ثوابت وزارة الداخلية.

الإخوان وإعادة تدوير الأكاذيب

وأكد المصدر أن هذه التحركات ليست جديدة على الجماعة الإرهابية، التي اعتادت التدليس على المواطنين ومحاولة خداعهم من خلال إعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزأة عن مضمونها وتوقيتها، والزعم بأنها حديثة.

وأوضح أن الغرض من ذلك هو محاولة ضرب حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، وهو ما يعكس إفلاس الجماعة بعد فشلها في تضليل الرأي العام.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الادعاءات والأخبار المفبركة عبر المنصات الخارجية التابعة للجماعة الإرهابية.

