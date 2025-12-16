خبير: الحرب بالسودان تتسبب بتوقف 80% من الخدمات ونزوح 10 ملايين إلى الدول المجاورة

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي، عن طبيعة الحرب في السودان والصراع على السلطة، موضحًا أن النزاع يدور حول تنافس شرس بين مؤسستين عسكريتين رئيسيتين، هما الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، للهيمنة على البلاد.

وأضاف رشوان في تصريح لـ “فيتو” أن هذا التنافس تحول إلى حرب شاملة مدمرة، حيث يستهدف القتال البنية التحتية المدنية والمرافق الحكومية، ما يؤدي إلى تدمير آخر خدمات الدولة وإضعاف قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

الصراع في السودان يفاقم الكوارث الإنسانية ويهدد بانفجار مجاعة

وأكد الخبير بالشأن الإفريقي، أن الصراع في السودان أدى إلى تدخلات إقليمية، حيث يطيل تدفق الدعم المالي واللوجستي الخارجي أمد الحرب ويعقد أي حل سياسي ممكن.

وأشار رشوان إلى الكوارث الإنسانية الحالية والمرقبة، أبرزها كارثة الجوع والمجاعة الناتجة عن انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأوضح أن السودان أصبح يصنف ضمن أسوأ الحالات عالميًا وفق مؤشرات IPC Phase 4-5، نتيجة تدمير الزراعة، وتعطل الإمدادات، وارتفاع الأسعار، ونزوح المزارعين.

وأضاف أن الوضع في دارفور وكردفان قد يشهد انفجار مجاعة كاملة تؤدي إلى وفيات جماعية، خاصة بين الأطفال، إذا لم يتم التدخل الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية.

السودان على حافة الكارثة الإنسانية مع انهيار الخدمات ونزوح الملايين

كشف الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي، عن تداعيات الحرب في السودان، مشيرًا إلى أن النظام الصحي انهار بشكل شبه كامل، حيث أصبح أكثر من 80% من المرافق خارج الخدمة، مع نفاد الأدوية نتيجة قصف المستشفيات وهروب الأطباء. وأوضح أن هذا أدى إلى انتشار المخاطر، من بينها تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والملاريا، ارتفاع وفيات الأمراض المزمنة، وكارثة في رعاية الأمهات والأطفال، إضافة إلى أزمة النزوح الأكبر عالميًا.

وأشار رشوان إلى أن الحرب تسببت في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخليًا وخارجيًا، ما يضغط على المدن الآمنة ويؤدي إلى إنشاء مخيمات عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية، ويزيد من مخاطر العنف والاستغلال للنساء والأطفال.

وأضاف أن انهيار الحماية والأمن أدى إلى تدهور القانون في معظم المناطق، حيث تشمل المخاطر العنف الجنسي كسلاح حرب، تجنيد الأطفال، جرائم ضد الإنسانية مثل القتل العرقي والتعذيب، وانتشار السلاح والجريمة المنظمة.

وأوضح الخبير أن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي تسبب في تهاوي العملة، توقف الرواتب، وخروج ملايين الأطفال عن التعليم، مع تبعات طويلة الأمد تشمل فقدان جيل كامل، تدمير النسيج الاجتماعي بالكراهية الطائفية، واقتصاد قائم على النهب والتهريب.

كما أشار رشوان إلى الكارثة الإقليمية الناتجة عن الحرب، حيث أدى النزوح الجماعي للسكان إلى دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا، ما يهدد بتصدير عدم الاستقرار، انتشار الأسلحة، وتفاقم التنافس الإقليمي الذي قد يوسع نطاق الصراع.

وحذر الخبير من السيناريو المتوقع في حال استمرار الحرب دون تدخل، والذي قد يشمل مجاعة واسعة تسبب مئات الآلاف من الوفيات، تقسيم البلاد إلى مناطق تسيطر عليها أمراء حرب، تحويل السودان إلى دولة فاشلة تصدر الإرهاب واللاجئين، وتدمير بشري هائل.

