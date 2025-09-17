أخبار الحوادث اليوم: جزار ينهي حياته شنقا داخل مول بحدائق أكتوبر.. الحبس عامين للبلوجر فادي تاتو في التحريض على الفسق.. وحكم قضائي بإلغاء ترخيص إقامة حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة لإدارة مجموعة من المطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا بالحبس 16 و8 شهور.

أعلن فريق الدفاع عن التيك توكر مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ مروة ابنة مبارك، أنها مثلت اليوم أمام النيابة بالإسكندرية من جديد، للتحقيق في الشكوى رقم 1385 جنح اقتصادية المنتزه أول، وذلك بعد الحكم عليها بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على مالك صيدلية وإحداث تلفيات بها بالشرقية، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على 5 سيدات لقيامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز فى الإسكندرية.

أقدم جزار على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل محل بمول شهير بحدائق أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص بتهمة التحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل أتوبيس نقل جماعى بالقاهرة.

استجابت وزارة الداخلية لما نشرته “فيتو”، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل سرقة صنابير المياه من داخل مسجد السلام بطنطا في الغربية.

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل خبيرة طب شرعي على المعاش، في واقعة تزييف تقرير وفاة أحمد الدجوي على ذمة القضية.

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 2 آخران من نفس الأسرة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين والجثث إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا ملابس أميرية "خاصة بإحدى الدول" ويقوم بأداء مشهد كوميدي ساخر، وتم ضبطه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامة بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس بمنطقة المعادي.

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين في واقعة سكب مادة «الجاز» على أرغفة الخبز، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 25 شخصًا (15 عاطل و10 سيدات، بينهم 19 لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة المقطم، الدقي، والعجوزة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة صانع المحتوى فادي تاتو المتهم بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أثناء رسم وشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام، بالحبس عامين وتغريمه مبلغ 100 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده من مواطنين وأهالي المتضررات.

توفي اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون الأسبق، وشيعت جنازته اليوم من مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، وسط حضور رسمي وشعبي تقدمهم عدد من القيادات الأمنية وأصدقاء الفقيد وأقاربه، ويقام العزاء مساء بمسجد الشرطة في منطقة الدراسة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادٍ صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، حيث كان يستغل النادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

قررت محكمة جنح المقطم تأجيل محاكمة طفل المرور وآخرين، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب وإصابته، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لإعلان المتهم الثاني بحضور الجلسة وإعلانه بالدعوى المدنية.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من المستشار عصام رفعت المحامي، طالب فيها بوقف الترخيص الممنوح لمعنى الراب ترافيس سكوت وإلغاء الحفل المقرر إقامته في يوم 15 أكتوبر المقبل بالأهرامات.

