إخلاء سبيل خبيرة طب شرعي في واقعة تزوير تقرير وفاة أحمد الدجوي

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل خبيرة طب شرعي على المعاش، في واقعة تزييف تقرير وفاة أحمد الدجوي على ذمة القضية.

 

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تقريرا منسوب زيفًا إلى خبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، يشكك في رواية الانتحار ويزعم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف البيان أن الفحص الأمني كشف أن التقرير لم يصدر عن مصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية مختصة، وتبين أنه صادر عن مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش في الغربية، أعدت التقرير مقابل مبلغ مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، معتمدة على معلومات غير موثقة أو مؤكدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيبة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

