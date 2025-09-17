خلاف على الإيجار السبب، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتحام منزل أسرة بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو اقتحام منزل أسرة بمحافظة الفيوم.

تابعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للتأكد من صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التحقق من منشورين مدعومين بمقطعي فيديو تدعوان قيام عدد من الأشخاص الملثمين باقتحام منزل إحدى السيدات بالفيوم، والتعدي عليها وأسرتها بالضرب، وتقييدهم، وسرقة هواتفهم المحمولة، وتحطيم كاميرات المراقبة.

وكشفت التحريات أن الواقعة الحقيقية تتمثل في خلافات حول القيمة الإيجارية لوحدة سكنية بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، المملوكة لزوج كريمة الشاكية، بين المستأجرين الثلاثة للوحدة ومالكها. وأسفرت الخلافات عن تعدي المستأجرين على الشاكية وكريمتها وزوج كريمتها بالضرب، وإحداث تلفيات بالوحدة، والاستيلاء على 3 هواتف محمولة.

وتم ضبط المتهمين في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تبين عدم صحة ادعاء الشاكية بشأن اقتحام المنزل من قبل ملثمين، وبمواجهتها أرجعت ذلك لرغبتها في لفت انتباه المسئولين لشكواها. وتولت النيابة العامة التحقيق.

