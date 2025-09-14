ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها ضد الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة لممارسة الدعارة واستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية الشقة المشار إليها، وأسفرت المداهمة عن ضبط القائم على إدارة المكان وبصحبته سيدتان وشخص آخر له معلومات جنائية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم غير المشروع وتنظيم شبكة لممارسة الدعارة لتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

