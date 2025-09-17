الأربعاء 17 سبتمبر 2025
إخماد حريق شب داخل مصنع مواد غذائية بالقطامية (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق شب داخل مصنع مواد غذائية بمنطقة القطامية، دون وقوع أي إصابات.

حريق مصنع مواد غذائية بالقطامية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مواد غذائية بدائرة قسم شرطة القطامية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص، تبين اندلاع حريق ببوتجاز محلي الصنع خاص بطهي الطعام بالطابق الأرضي داخل مصنع مكون من ببدروم وأرضى و3 طوابق فى منطقة الألف مصنع بشارع الجلاد، بدائرة قسم شرطة القطامية والحريق على مساحة 12 مترا تقريبا من المصنع على مساحة إجمالية 300 متر.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

