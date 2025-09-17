الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد سيارة بتهمة طمس اللوحات المعدنية بالقاهرة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بالقاهرة.

 

قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية بالقاهرة

 رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية بالقاهرة قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية طمس اللوحات المعدنية بالقاهرة طمس اللوحات المعدنية اللوحات المعدنية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

خلاف مالي السبب، أمن القاهرة يكشف تفاصيل محاولة مهندس دهس عامل بالقاهرة الجديدة

أمن القاهرة يضبط 5 أشخاص بحوزتهم 43 ألف قطعة ألعاب نارية

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

إخلاء سبيل خبيرة طب شرعي في واقعة تزوير تقرير وفاة أحمد الدجوي

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

إسرائيل تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي خطوات ضدها

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في استغلال الأطفال على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو مرصد الأزهر تحذر من ظاهرة الفاملي بلوجرز (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الخامسة والعشرون)، حب الحجر والشجر والحيوان للنبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads