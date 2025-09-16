ضبط 4 سيدات يمارسن أعمالا مخلة عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 4 سيدات، لثلاثة منهن معلومات جنائية، لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الهاتفية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأوضحت التحريات أن المتهمات استخدمن التطبيق في استقطاب راغبي المتعة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية، في نشاط مخالف للقانون والأعراف.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهن داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.