القبض على المتهمين بالتعدى على قائد سيارة أعلى طريق الأوتوستراد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدى على قائد سيارة والاصطدام به وإحداث تلفيات بسيارته أعلى طريق الأوتوستراد.

فيديو التعدى على قائد سيارة أعلى طريق الأوتوستراد

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة من مستقلى سيارة نقل للاصطدام به وإحداث تلفيات بسيارته والتعدى عليه بالسب أثناء سيره بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها ومستقلها بصحبته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

