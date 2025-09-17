الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن الشرقية يفحص فيديو يظهر قيام صاحب مخبز بسكب جاز على الخبز (فيديو)

مقطع الفيديو المتداول،فيتو
مقطع الفيديو المتداول،فيتو

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه عن طريق كاميرات المراقبة، يوثق واقعة مثيرة للجدل بقرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق.

مقطع صادم، سرقة دراجة نارية من شاب بالإكراه في الشرقية (فيديو)

سكب مادة بترولية على الخبز أمام أعين المواطنين

يُظهر الفيديو أحد المواطنين ويدعى “عبدالعال” وزوجته، يستقلان "تروسيكل" لتوزيع الخبز على الأهالي، قبل أن يفاجأ الحاضرون بقيام شخص يُدعى حمدي، صاحب أحد الأفران بالقرية التابعة لمركز الزقازيق، وبرفقته نجله وشخص آخر، بسكب مادة بترولية (جاز) على الخبز أمام أعين المواطنين.

 

أمن الشرقية يفحص فيديو واقعة حرق الخبز أمام الأهالي بقرية طحلة بردين،فيتو
أمن الشرقية يفحص فيديو واقعة حرق الخبز أمام الأهالي بقرية طحلة بردين،فيتو

موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي 

الواقعة أحدثت موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون اعتداءً صارخًا على حق المواطنين البسطاء في لقمة العيش، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم.

وأكد مصدر أمني بالشرقية أن التحقيقات جارية لفحص الفيديو وتحديد ملابساته كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صاحب مخبز يعتدي على مواطن بالشرقية مالك مخبز يسكب جركن جاز على كميات من الخبز بالشرقية واقعة موزع الخبز وصاحب فرن بالشرقية حوادث محافظة الشرقية اجهزة امن الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي

مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ويؤكد: موقفنا ثابت تجاه قضايا المنطقة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال الأعمال الفنية في دورته العاشرة

خطوة مفاجئة لمانشستر يونايتد تثير القلق داخل الهلال السعودي

ماسبيرو يحتفل بمرور 150 عاما على تأسيس الأهرام

إجراءات رادعة حماية للنظافة العامة، محافظ القليوبية: مصادرة سيارات القمامة المكشوفة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

إسبانيا تهدد بعدم المشاركة بمونديال 2026 حال تواجد منتخب الكيان الصهيوني

أول تعليق من الأهلي على طلب زيزو العلاج بالخارج

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

النظام الغذائي الصارم يكشف الفارق بين عقلية محمد صلاح وإمام عاشور (فيديو)

في أول زيارة رسمية لمصر، ملك إسبانيا يصف الوضع بغزة بأزمة إنسانية لا تطاق

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل المواجهة الحاسمة بين موسى وملك مصر

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads