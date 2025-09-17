أمن الشرقية يفحص فيديو يظهر قيام صاحب مخبز بسكب جاز على الخبز (فيديو)

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه عن طريق كاميرات المراقبة، يوثق واقعة مثيرة للجدل بقرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق.

سكب مادة بترولية على الخبز أمام أعين المواطنين

يُظهر الفيديو أحد المواطنين ويدعى “عبدالعال” وزوجته، يستقلان "تروسيكل" لتوزيع الخبز على الأهالي، قبل أن يفاجأ الحاضرون بقيام شخص يُدعى حمدي، صاحب أحد الأفران بالقرية التابعة لمركز الزقازيق، وبرفقته نجله وشخص آخر، بسكب مادة بترولية (جاز) على الخبز أمام أعين المواطنين.

أمن الشرقية يفحص فيديو واقعة حرق الخبز أمام الأهالي بقرية طحلة بردين،فيتو

موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي

الواقعة أحدثت موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون اعتداءً صارخًا على حق المواطنين البسطاء في لقمة العيش، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم.

وأكد مصدر أمني بالشرقية أن التحقيقات جارية لفحص الفيديو وتحديد ملابساته كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.