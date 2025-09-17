فريق الدفاع عن ابنة مبارك المزعومة يعلن مثولها أمام النيابة رغم الحكم عليها

أعلن فريق الدفاع عن التيك توكر مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ مروة ابنه مبارك، أنها مثلت اليوم أمام النيابة بالإسكندرية من جديد، للتحقيق في الشكوى رقم 1385 جنح اقتصادية المنتزه أول، وذلك بعد الحكم عليها بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وأوضح فريق الدفاع أنه جرى استدعاء مروة يسري، للتحقيق في الشكوى المقدمة من أحمد وهبة، وتمت جلسة التحقيق في حضور هنادي حسان المحامية رئيس هيئة الدفاع، والتي دفعت بـ سابقة الفصل في هذه الشكوى لضمها إلى الجنحة السابقة المنظورة أمام محكمة الجنح الاقتصادية ضد الفنانة وفاء عامر والتي سبق الفصل في وقائعها، وتضمن الحكم التعرض لمفردات هذه الشكوى محل التحقيق، وبالتالي عدم جواز إعادة فحص هذه الشكوى.



وطلبت هيئة الدفاع حفظ الشكوى لسابقة الفصل فيها، كما أكدت موكلتنا مروة يسري نفيها القاطع لكافة الاتهامات المنسوبة إليها من وهبة، أوضحت أن الفيديو موضوع البلاغ مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة، ولا تعرف عنه شيئا.



