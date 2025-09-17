استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بسرقة حنفيات مسجد السلام بطنطا (فيديو)

استجابت وزارة الداخلية لما نشرته “فيتو”، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل سرقة صنابير المياه من داخل مسجد السلام بطنطا في الغربية.

فيديو سرقة حنفيات مسجد السلام بطنطا في عز الظهر

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بالغربية.

وكانت فيتو نشرت الواقعة يوم 21 أغسطس بعنوان “ الناس معرفتش تتوضى، لص يسرق حنفيات مسجد السلام بطنطا في عز الظهر (فيديو)”



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة – مقيم بذات دائرة القسم) "تمضبطه"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.