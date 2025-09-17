الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بسرقة حنفيات مسجد السلام بطنطا (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

 استجابت وزارة الداخلية لما نشرته “فيتو”، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل سرقة صنابير المياه من داخل مسجد السلام بطنطا في الغربية.

 

فيديو سرقة حنفيات مسجد السلام بطنطا في عز الظهر

 رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بالغربية.

وكانت فيتو نشرت الواقعة يوم 21 أغسطس بعنوان “ الناس معرفتش تتوضى، لص يسرق حنفيات مسجد السلام بطنطا في عز الظهر (فيديو)


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة – مقيم بذات دائرة القسم) "تمضبطه"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو سرقة حنفيات مسجد السلام بطنطا في عز الظهر فيديو سرقة حنفيات مسجد السلام بطنطا رقة حنفيات مسجد السلام بطنطا سرقة حنفيات مسجد السلام بطنطا سرقة حنفيات مسجد السلام فيديو سرقة حنفيات مسجد السلام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق داخل محل منظفات بالسنطة في الغربية

حبس عاطل بتهمة التعدي على شخص بـ"شومة" في الغربية

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

إخلاء سبيل خبيرة طب شرعي في واقعة تزوير تقرير وفاة أحمد الدجوي

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

إسرائيل تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي خطوات ضدها

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في استغلال الأطفال على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو مرصد الأزهر تحذر من ظاهرة الفاملي بلوجرز (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الخامسة والعشرون)، حب الحجر والشجر والحيوان للنبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads