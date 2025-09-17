الأربعاء 17 سبتمبر 2025
ضبط ممثل أدوار ثانوية بعد مشهد سخرية بملابس شرطة دولة أجنبية (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا ملابس أميرية "خاصة بإحدى الدول" ويقوم بأداء مشهد كوميدي ساخر، وتم ضبطه.

فيديو السخرية من شرطة إحدى الدول

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا ملابس أميرية "خاصة بإحدى الدول" ويقوم بأداء مشهد كوميدي ساخر.

وبالفحص تم  تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (ممثل أدوار ثانوية – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وبمواجهته اعترف بأنه يقوم بدور تمثيلي كضابط شرطة بإحدى الدول بمسلسل يتم تصويره الآن بأحد الأستديوهات بالجيزة.

وأثناء ارتدائه الملابس الأميرية الخاصة بالمشهد قام بتصوير مقطع كوميدى ونشره على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بتاريخ ١٩ أغسطس المنقضي دون قصد أية إساءة للشرطة بالدولة المشار إليها.

وعقب ذلك قام بحذف المقطع بتاريخ ٢٢ أغسطس المنقضى، ونشر مقطع آخر يعتذر خلاله عما بدر منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

