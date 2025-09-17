الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 25 شخصًا بتهمة استغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالقاهرة والجيزة

ضبط عصابة التسول،
ضبط عصابة التسول، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 25 شخصًا (15 عاطل و10 سيدات، بينهم 19 لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة المقطم، الدقي، والعجوزة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

 

وخلال المداهمة، تم ضبط 31 حدثًا كانوا معرضين للخطر نتيجة استغلالهم في التسول والبيع الإلحاحي، واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستغلال الأحداث التسول بالقاهرة التسول بالجيزة جرائم الاطفال مباحث رعاية الأحداث حماية الاطفال الامن العام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

وفاة اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق

ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

ضبط سيدات وأطفال بالإسماعيلية لتسولهم وتعريض المارة وقائدي السيارات للخطر

ضبط مصنعين لإنتاج وبيع مواد غذائية غير صالحة بالقليوبية

ضبط القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط عامل بالفيوم لتصنيعه 700 ألف قطعة ألعاب نارية

ضبط شخص متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الأقصر

خلاف على الإيجار السبب، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتحام منزل أسرة بالفيوم

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads