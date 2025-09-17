ضبط 25 شخصًا بتهمة استغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 25 شخصًا (15 عاطل و10 سيدات، بينهم 19 لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة المقطم، الدقي، والعجوزة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال المداهمة، تم ضبط 31 حدثًا كانوا معرضين للخطر نتيجة استغلالهم في التسول والبيع الإلحاحي، واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

