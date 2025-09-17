تفاصيل واقعة سرقة مسجد شهير بالمعادي

تفحص جهات التحقيق المختصة، مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي، يرصد دخول شخص لمسجد الرضوان خلف المحكمة الدستورية، وسرقة مبلغ مالي من صندوق التبرعات.

وكانت كاميرات المراقبة، رصدت دخول شخص المسجد كأي مصلي، وأدى صلاة الفجر جماعة مع الحاضرين، ثم جلس يردد الأذكار وبعد انتهاء الصلاة، استغل انشغال الجميع في الانصراف، واختبأ داخل دورة المياه حتى خلت ساحة المسجد.

وخرج متوجهًا إلى غرفة الإمام، حيث كسر قفل صندوق التبرعات واستولى على مبلغ ٧ آلاف جنيه كانت مخصصة لصيانة المسجد والتبرعات.

وجاري فحص الفيديو لتحديد هوية المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.