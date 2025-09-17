الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تفاصيل واقعة سرقة مسجد شهير بالمعادي

تفحص جهات التحقيق المختصة، مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي، يرصد دخول شخص لمسجد الرضوان خلف المحكمة الدستورية، وسرقة مبلغ مالي من صندوق التبرعات.

وكانت كاميرات المراقبة، رصدت دخول شخص المسجد كأي مصلي، وأدى صلاة الفجر جماعة مع الحاضرين، ثم جلس يردد الأذكار وبعد انتهاء الصلاة، استغل انشغال الجميع في الانصراف، واختبأ داخل دورة المياه حتى خلت ساحة المسجد. 

وخرج متوجهًا إلى غرفة الإمام، حيث كسر قفل صندوق التبرعات واستولى على مبلغ ٧ آلاف جنيه كانت مخصصة لصيانة المسجد والتبرعات. 

وجاري فحص الفيديو لتحديد هوية المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.  

