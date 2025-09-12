حبس عاطل بتهمة التعدي على شخص بـ"شومة" في الغربية

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى بالضرب على شخص باستخدام شومة مما أسفر عن إصابته في الغربية.

عاطل يعتدى على شخص بشومة في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل بلاغ تلقاه قسم شرطة ثان المحلة بالغربية من (أحد الأشخاص) بشأن تضرره من (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدي عليه بعصا خشبية محدثًا إصابته.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما حول العمل لوجود شراكة بينهما بمخبز كائن بدائرة القسم وقيام الشاكي بالتعدي عليه بالسب والشتم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

