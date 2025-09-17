الأربعاء 17 سبتمبر 2025
ضبط سائق توك توك ظهر في فيديو بشكل "غير متزن" بعين شمس

ضبط المتهم، فيتو
 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق توك توك ظهر فى مقطع فيديو فى حالة عدم إتزان أثر تعاطيه المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

 

فيديو لسائق توك توك غير متزن بعين شمس

 ورصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" فى حالة عدم إتزان، ويبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته إعترف بتعاطى المواد المخدرة أثناء قيادته المركبة. 

 

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

