الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على شخص بتهمة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص بتهمة التحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل أتوبيس نقل جماعى بالقاهرة.


فيديو لشخص تحرش بفتاة داخل أتوبيس بالقاهرة

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل سيارة نقل جماعي بالقاهرة.


و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).

 

و بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

