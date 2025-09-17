القبض على شخص بتهمة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص بتهمة التحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل أتوبيس نقل جماعى بالقاهرة.



فيديو لشخص تحرش بفتاة داخل أتوبيس بالقاهرة

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل سيارة نقل جماعي بالقاهرة.



و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).

و بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.