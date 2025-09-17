الأربعاء 17 سبتمبر 2025
القبض على فتاة ألقت رضيعها في الشارع بالجيزة

ضبط فتاة، فيتو
ضبط فتاة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاة أقدمت على التخلص من طفلها الرضيع بإلقائه فى أحد الشوارع بالجيزة لحملها بها سفاحًا.

 

العثور على طفل رضيع فى الشارع بالجيزة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة على رصيف أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث لمكان البلاغ.

 

وبالفحص تبين العثور على طفل حديث الولاده وتم نقله الى المستشفى لتلقى العناية اللازمة.

 

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد مرتكب الجريمة.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، نتيجة حملها فى سفاح من علاقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهاتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وإن الرضيع نتيجة علاقة غير شرعية مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي، وأنها تخلصت منه بإلقائه بالشارع خوفا من الفضيحة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

