الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء محاكمة صانع المحتوى فادي تاتو لنشر فيديوهات خادشة للحياء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

بدأت المحكمة الاقتصادية جلسة محاكمة صانع المحتوى فادي تاتو المتهم بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أثناء رسم وشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده من مواطنين وأهالي المتضررات.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم وهو مقيم بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول وجهاز "لاب توب".

رسم وشام على أجساد السيدات بطريقة تخدش الحياء العام


وبفحص الأجهزة الرقمية، تبين وجود عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر المتهم أثناء رسم  وشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام.

كما عُثر على الأدوات والخامات المستخدمة في الرسم، والتي تبين أنها غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

وعند مواجهته، اعترف المتهم بنشر هذه الفيديوهات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية مواقع التواصل الاجتماعي فادي تاتو صانع المحتوى فادي تاتو محاكمة صانع المحتوى فادي تاتو

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

البيضاء والبلدي لأول مرة، انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads