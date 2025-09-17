الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

سقوط 5 سيدات يمارسن
سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على 5 سيدات لقيامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز فى الإسكندرية.

 

سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (5 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية") باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. 

سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية مارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية الاسكندرية

مواد متعلقة

إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي بعد قتل الزوج بالإسكندرية

ضبط 4 سيدات يمارسن أعمالا مخلة عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads