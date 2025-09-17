ضبط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على 5 سيدات لقيامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز فى الإسكندرية.

سقوط 5 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (5 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية") باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

