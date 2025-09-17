الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهمين في واقعة سكب الجاز على الخبز بالشرقية

واقعة سكب الجاز على
واقعة سكب الجاز على الخبز بالشرقية،فيتو

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين في واقعة سكب مادة «الجاز» على أرغفة الخبز، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة.

أمن الشرقية يفحص فيديو يظهر قيام صاحب مخبز بسكب جاز على الخبز (فيديو)

الاعتداء على أحد موزعي الخبز وسكب الجاز على الأرغفة أثناء قيامه بالتوزيع على الأهالي

وأوضح المصدر أن الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة بقرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق، أظهر قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على أحد موزعي الخبز وسكب الجاز على الأرغفة أثناء قيامه بالتوزيع على الأهالي.

رصد الفيديو وتحديد هوية المتورطين

وأضاف أن قوات الشرطة تحركت فور رصد الفيديو وتحديد هوية المتورطين، حيث تم ضبطهم وجاري عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمن الشرقية يفحص فيديو يظهر قيام صاحب مخبز بسكب جاز على الخبز

وكانت قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية شهدت واقعة مثيرة للجدل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه عبر كاميرات المراقبة، يوثق تفاصيل الواقعة. 

موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي 

الواقعة أحدثت موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون اعتداءً صارخًا على حق المواطنين البسطاء في لقمة العيش، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابطال واقعة سكب الجاز على الخبز بالشرقية ضبط المتهمين في واقعة الخبز بالشرقية اجهزة امن الشرقية حوادث وقضايا اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الطريشة والعقارب تلدغ سيدتين وطفلا في الوادي الجديد

قناة السويس تشهد عبور السفينة العملاقة "AROYA" وعلى متنها 2300 سائح (صور)

تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مسجد المدينة الجامعية للطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد

أحمد بهاء الدين شعبان: العربدة الإسرائيلية تستدعى الإسراع بإنشاء جيش عربى مشترك

تحرير 1305 مخالفات تموينية خلال أغسطس الماضي بالفيوم

غلق وتشميع 18 منشأة مخالفة في دمياط الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات على هذه القطارات

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads