ضبط المتهمين في واقعة سكب الجاز على الخبز بالشرقية

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين في واقعة سكب مادة «الجاز» على أرغفة الخبز، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة.

الاعتداء على أحد موزعي الخبز وسكب الجاز على الأرغفة أثناء قيامه بالتوزيع على الأهالي

وأوضح المصدر أن الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة بقرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق، أظهر قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على أحد موزعي الخبز وسكب الجاز على الأرغفة أثناء قيامه بالتوزيع على الأهالي.

رصد الفيديو وتحديد هوية المتورطين

وأضاف أن قوات الشرطة تحركت فور رصد الفيديو وتحديد هوية المتورطين، حيث تم ضبطهم وجاري عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمن الشرقية يفحص فيديو يظهر قيام صاحب مخبز بسكب جاز على الخبز

وكانت قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية شهدت واقعة مثيرة للجدل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه عبر كاميرات المراقبة، يوثق تفاصيل الواقعة.

موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي

الواقعة أحدثت موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون اعتداءً صارخًا على حق المواطنين البسطاء في لقمة العيش، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.