الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

ضبط ناد صحى بدون
ضبط ناد صحى بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادٍ صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، حيث كان يستغل النادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وخلال المداهمة، تم ضبط 8 سيدات، إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول، وشخصين آخرين، بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة. 

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادى صحي بدون ترخيص جرائم الآداب العامة ضبط نادى فى الجيزة نشاط اجرامي الإدارة العامة لحماية الآداب مخالفات قانونية الامن العام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط سيدات وأطفال بالإسماعيلية لتسولهم وتعريض المارة وقائدي السيارات للخطر

ضبط مصنعين لإنتاج وبيع مواد غذائية غير صالحة بالقليوبية

ضبط القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط عامل بالفيوم لتصنيعه 700 ألف قطعة ألعاب نارية

ضبط شخص متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الأقصر

خلاف على الإيجار السبب، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتحام منزل أسرة بالفيوم

أمن الإسكندرية يوضح ملابسات فيديو استغاثة سيدة تدعي الاستيلاء على شقتها

القبض على عامل ظهر في فيديو يعتدي على شقيقه بالسب والتهديد بالقاهرة

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads