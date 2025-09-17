ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادٍ صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، حيث كان يستغل النادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وخلال المداهمة، تم ضبط 8 سيدات، إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول، وشخصين آخرين، بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.