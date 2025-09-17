ضبط المتهمين بالتعدي على مالك صيدلية وتحطيمها في الشرقية (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على مالك صيدلية وإحداث تلفيات بها بالشرقية، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

فيديو مشاجرة بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على مالك صيدلية وإحداث تلفيات بها بالشرقية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجارى تلقي مركز شرطة صان الحجر بالشرقية بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول: (مالك صيدلية) طرف ثان (سيدة، زوجها، نجلهما "يعمل بذات الصيدلية" ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالصيدلية لقيامه بطرد نجلهما من الصيدلية لإهماله فى العمل.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

