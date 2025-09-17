الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الحبس عامين للبلوجر فادي تاتو في التحريض على الفسق

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة صانع المحتوى فادي تاتو المتهم بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أثناء رسم وشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام، بالحبس عامين وتغريمه مبلغ 100 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده من مواطنين وأهالي المتضررات. 

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم وهو مقيم بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول وجهاز "لاب توب".

رسم وشام على أجساد السيدات بطريقة تخدش الحياء العام

وبفحص الأجهزة الرقمية، تبين وجود عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر المتهم أثناء رسم وشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام.

كما عُثر على الأدوات والخامات المستخدمة في الرسم، والتي تبين أنها غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

وعند مواجهته، اعترف المتهم بنشر هذه الفيديوهات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

