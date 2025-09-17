ضبط صاحب شركة مطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة لإدارة مجموعة من المطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا بالحبس 16 و8 شهور.

رصدت وزارة الداخلية منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها فى مجال المطاعم والهرب خارج البلاد.



وبالفحص تبين أنه تم ضبط المذكور ( مالك شركة لإدارة مجموعة من المطاعم) وفقًا لإجراءات مقننة لصدور (11) حكم قضائى ضده بالحبس بمدد إجمالية 16 سنة و8 شهور).



