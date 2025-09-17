وفاة اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق

توفي اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون الأسبق، وشيعت جنازته اليوم من مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، وسط حضور رسمي وشعبي تقدمهم عدد من القيادات الأمنية وأصدقاء الفقيد وأقاربه، ويقام العزاء مساء بمسجد الشرطة في منطقة الدراسة.

وتولى اللواء حسن السوهاجي العديد من المناصب الأمنية البارزة، من بينها رئاسة مصلحة السجون ومديرية أمن أسوان.

