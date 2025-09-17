الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 2 آخران من نفس الأسرة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين والجثث إلى  المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام مدخل المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة مديحة علي سيف،  59 عامًا، وشقيقها  ناصر علي سيف،  50 عامًا، وكلاهما يقيم في المنيا الجديدة، كما أصيب كل من  مصطفى ناجي ماضي، 32 عامًا،  ناجي ماضي عسال، 68 عامًا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

