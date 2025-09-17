مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 2 آخران من نفس الأسرة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين والجثث إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم شقيقان بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام مدخل المنيا.

وفاة وإصابة 4 أشخاص في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة مديحة علي سيف، 59 عامًا، وشقيقها ناصر علي سيف، 50 عامًا، وكلاهما يقيم في المنيا الجديدة، كما أصيب كل من مصطفى ناجي ماضي، 32 عامًا، ناجي ماضي عسال، 68 عامًا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

