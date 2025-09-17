الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل تحرش بسيدة داخل أتوبيس في المعادي

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامة بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس بمنطقة المعادي.

عاطل يتحرش بسيدة بالمعادي

تلقى قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها الأتوبيس بدائرة القسم.

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عاطل يتحرش بسيدة بالمعادي تحرش بسيدة بالمعادي المعادى مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة المعادى

