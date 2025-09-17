ضبط عاطل تحرش بسيدة داخل أتوبيس في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامة بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس بمنطقة المعادي.

عاطل يتحرش بسيدة بالمعادي

تلقى قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها الأتوبيس بدائرة القسم.

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

